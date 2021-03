Vaccini, arriva nuovo rifornimento: annuncio di Figliuolo

E’ previsto per l’Italia un nuovo rifornimento dei vaccini. Figliuolo: ‘bisogna impiegare più punti vaccinali’

L’epidemia non si ferma tanto da preoccupare sempre di più la comunità scientifica. Ma è previsto nelle prossime ore l’arrivo di un grande rifornimento delle dosi di vaccini in Italia. Il neo-commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza sanitaria, Francesco Figliuolo, alla riunione col Governo ha evidenziato un problema per quanto concerne il trasporto delle dosi e la gestione di queste ultime nei punti di somministrazione.

Il generale ha sottolineato che l’incremento delle dosi non basta, occorre infatti impiegare più punti vaccinali per l’iniezione del farmaco, ricorrendo dunque ai siti produttivi, ai siti della protezione civile e delle forze armate. Sarà proprio Figliuolo ad occuparsi dell’organizzazione con il rafforzamento dei sanitari.

POTREBBE INETRESSARTI>>> Vaccini AstraZeneca, l’Italia ha bloccato l’export dall’Ue all’Australia

Una scorta di vaccini per le regioni in difficoltà

Il neo-commissario in videoconferenza con Governo, Regioni, Anci e Upi con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, è stato concorde sulla creazione di una scorta di vaccini così da poter intervenire laddove si necessiti.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Covid, Breton: “Entro l’estate tutti i cittadini europei saranno vaccinati”

Intervenuto in videoconferenza Domenico Arcuri, ex commissario all’emergenza nel Governo Conte, ha augurato buon lavoro al suo nuovo successore, il generale Francesco Paolo Figliuolo.