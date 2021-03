Sanremo 2021, scaletta quarta serata: concorrenti in gara e ospiti

Tutto pronto per la quarta serata di Sanremo. La scaletta vede in gara 30 artisti, il nuovo quadro di Achille Lauro ed il grande ospite Mahmood.

Dopo la terza serata di Sanremo dedicata a duetti e cover, ci sarà spazio alla quarta serata del Festival, con i concorrenti pronti a tornare in gara e Mahmood che sarà il grande ospite del venerdì sera. Al fianco dei big, però, ritroveremo anche le nuove proposte, per un totale di 30 artisti ed una serata pronta ad estendersi oltre l’una di notte. Tra i giovani cantanti sono ancora in gara: Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou, pronti a contendersi l’ambizioso premio.

La quarta serata, come capita da diversi anni, sarà la più ricca della settimana sanremese, con la competizione che finalmente entrerà nel vivo. Sono diversi gli ospiti, ancora una volta troveremo l’estroso Achille Lauro, pronto a colorare il Festival. Mentre tornerà sul palco dell’Ariston anche Mahmood, che ha già vinto la competizione nel 2019 con la sua hit “Soldi”. Andiamo quindi a vedere chi affiancherà Amadeus e Fiorello durante il venerdì sera del Festival.

Sanremo, la scaletta della quarta serata: tutti gli ospiti sul palco dell’Ariston

Una quarta sera tutta da scoprire, con Barbara Palombelli pronta ad affiancare Amadeus e Fiorello. Inoltre per gran parte della serata, sul palco avremo Beatrice Venezi, direttore d’orchestra che si dedicherà ai quattro finalisti di Sanremo Giovani. Infine gli ultimi due grandi ospiti saranno Achille Lauro, pronto a stupire ancora i telespettatori ed infine Mahmood, che porterà alcuni dei suoi successi sul palco dell’Ariston.

Ovviamente il Festival sarà in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 20:30. Ma sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai è disponibile su pc, tablet e smartphone. Inoltre al termine della serata sarà possibile anche recuperare semplici clip ed esibizioni della quarta serata dell’Ariston. Appuntamento quindi a stasera, con la quarta serata del Festival di Sanremo.