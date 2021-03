Sanremo 2021, rischia di non esserci questa sera: “Sono afona” – VIDEO

Sanremo 2021 | Brutta notizia per la cantante che rischia di non esserci stasera a causa di un’afonia che le ha completamente tolto la voce

Il Festival di Sanremo è quasi giunto alla quarta serata, ma non senza problemi. Tra la quarantena di Irama, che è comunque rimasto in gara, e la positività di Simona Ventura che domani non affiancherà Amadeus, ci si è messa anche la cantante Gaia che sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere afona e di avere quindi poca voce, ma ha anche rassicurato il pubblico. “È tutto ok, non ho troppa voce, ma mi riprenderò per stasera. Sono afona ma stasera si canta, intanto mi riposo. Andrà tutto bene”, questo è quanto ha dichiarato nel video in cui la si vede su un letto, mentre una flebo ‘è intenta a curarla’.

LEGGI ANCHE—> Amici 20, concorrente fa coming out: il suo racconto

Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato)

La Rappresentante di Lista (Amare)

Lo Stato Sociale (Combat Pop)

Bugo (E invece sì)

Gaia (Cuore amaro)

Willie Peyote (Mai dire mai (La locura))

Malika Ayane (Ti piaci così)

Fulminacci (Santa Marinella)

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera)

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti)

Gio Evan (Arnica)

Irama (La genesi del tuo colore)

Random (Torno a te)

Arisa (Potevi fare di più)

Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima)

Aiello (Ora)

Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome)

Max Gazzè (Il farmacista)

Irama (La genesi del tuo colore)

Madame (Voce)

Maneskin (Zitti e buoni)

Ghemon (Momento perfetto)

Coma_Cose (Fiamme negli occhi)

Annalisa (Dieci)

Francesco Renga (Quando trovo te)

Fasma (Parlami)

LEGGI ANCHE—> Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: cosa succede ora

Le canzoni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Si farà poi la media con le percentuali di voto precedenti per stabilire una nuova classifica.