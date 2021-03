Sanremo 2021, finalissima nuove proposte: chi è il vincitore

Una splendida gara giunta al termine, quella della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021, il cui vincitore è Gaudiano

Una responsabilità non da poco quella di Amadeus e Beatrice Venezi che hanno dovuto annunciare il vincitore della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021. Dopo una magistrale esibizione dei concorrenti Davide Shorty – “Regina”, Gaudiano – “Polvere da sparo”, Folcast – “Scopriti” e Wrongonyou – “Lezioni di volo”, il pubblico con il televoto da casa ha decretato il vincitore. È Gaudiano con la canzone “Polvere da sparo” il vincitore della sezione Nuove Proposte del 71° Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: cosa succede ora



A vincere il Premio della Critica “Mia Martini”, assegnato dalla Sala Stampa, è Wrongonyou con la canzone “Lezioni di volo”. Inoltre, il Premio “Lucio Dalla” assegnato sempre dalla Sala Stampa è di Davide Shorty con la canzone “Regina”. Come ha voluto chiarire Amadeus, nonostante ci sia un unico vero vincitore che porterà a casa il premio del 71° Festival di Sanremo, tutti e quattro hanno raggiunto un gran traguardo ad essere sul palco per la finalissima sbaragliando la concorrenza dei restati 941 partecipanti.

Sanremo 2021, è Gaudiano il vincitore della sezione Nuove Proposte: la commovente dedica

Luca Gaudiano ha vinto la sezione Nuove Proposte con la canzone “Polvere da sparo” scritta per la perdita del padre a cui ha, infatti, dedicato la vittoria. “Sono due anni che non c’è più, eppure sarà sempre con me”. Papà ingegnere, madre docente di lettere, il giovane ragazzo foggiano è nato il 3 dicembre 1991. Dopo il diploma si è trasferito a Roma per coltivare la sua passione, dopo che il papà – a 15 anni – gli ha regalato la sua prima chitarra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2021, rischia di non esserci questa sera: “Sono afona” – VIDEO



Luca è tornato a Foggia per 3 anni in cui ha affiancato il padre nella sfiancante lotta contro un tumore al cervello che l’ha strappato via dalle sue braccia.