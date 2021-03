Sanremo 2021, Bugo alza la voce: è stufi di essere sempre ricordato per quanto successo in passato, chiede solo rispetto



Utilizzando il titolo del brano che ha portato al festival di Sanremo 2021, ‘E adesso sì’, tocca a lui sfogarsi. Perché Bugo ha aspettato un anno per consumare la sua personale vendetta, fatta soltanto di musica e non di parole, tornando a riallacciare i fili di un discorso interrotto prematuramente in modo clamoroso.

Ma tutto questo sembra non bastare, perché da quando è sbarcato in Riviera le battutine e gli ammiccamenti si sprecano. Un martellamento al suono di una domanda. ‘Dov’è Bugo?’. Quella che Morgan ha lasciato in sospeso quando hanno rotto il loro sodalizio sul palco e sono stati squalificati dal Festival 2020.

Ma quello è il passato e Bugo nel suo sfogo ricorda che c’è anche un presente. Spiega che è stufo di quello che è successo negli ultimi dodici mesi, soprattutto perché con la musica c’entra nulla. Un conto sono le battute, però c’è chi esagera soprattutto nel suo ambiente: “Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”.

Bugo rivendica la voglia di fare musica e chiede di essere giudicato solo per quello: “Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo”. Ammette di non essere il più intonato, ma almeno è sincero.

Bugo e Morgan un anno dopo, la rottura non è ancora guarita: il nuovo attacco



Quello che è successo un anno fa tra Bugo e Morgan è passato agli annali del Festival di Sanremo, anche se loro avrebbero voluto in finale diverso. Per il cantautore piemontese era tutto cancellato, o almeno aveva voglia di ricominciare. Ma fin da subito il passato è tornato a bussare alla sua porta.

La stessa sera della sua prima esibizione al Festival 2021, Morgan con rara perfidia ha chiesto provocatoriamente su Instagram, se i suoi follower volessero la versione completa del brano modificato un anno fa. Detto, fatto: sono arrivati oltre 4mila i commenti dei fan che l’hanno convinto a farli e così ha condiviso un post con il video integrale de ‘Le brutte intenzioni’.

La versione integrale, quella che contiene il suo attacco frontale: “La tua brutta figura di ieri sera e l’ingratitudine, la tua arroganza; fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Perché tu dai voce solo all’ambizione. Io ho solo dato e non ho preso niente anzi mi avete dato tutti del cog**one. Tu sei il cattivo e sembri un martire, io la vittima sembro il carnefice”.

E po aveva ricordato che il brano portato a Bugo quest’anno a Sanremo, due anni fa era stato bocciato dall’allora direttore artistico Claudio Baglioni. Insomma, tra loro due non finirà mai.