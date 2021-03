Regina Elisabetta, pesanti accuse a Buckingham Palace: la risposta ufficiale

Con un comunicato ufficiale, la Regina Elisabetta risponde alle accuse di bullismo nei confronti di Meghan: da Buckingham Palace si cerca il chiarimento.

Torna a parlare ufficialmente la Regina Elisabetta, che risponde alle accuse lanciate dal quotidiano Times. Infatti il tabloid inglesi, nei giorni scorsi avevano puntato il dito contro Meghan Markle, duchessa di Sussex, ed autrice di atti di bullismo nei confronti dei lavoratori di Buckingham Palace. Fonti segrete, infatti, hanno rivelato che Meghan ha fatto arrivare alle lacrime alcuni dipendenti della Famiglia Reale.

Nel comunicato la Regina si dice preoccupata per le accuse lanciate dal Times, specialmente dopo le rivelazioni degli ex membri dello staff della duchessa di Sussex. Per questo motivo il team di risorse umane reale esaminerà le circostanze descritte nell’articolo. Intanto gli ex membri dello staff hanno ricevuto un invito ufficiale a Buckingham Palace per raccontare la loro esperienza. Al termine del comunicato, Buckingham Palace sottolinea: “La famiglia reale ha adottato una politica della dignità sul lavoro da diversi anni e non tollera il bullismo o le molestie sul posto di lavoro“.

Regina Elisabetta, risposta ufficiale alle accuse: cosa è successo

Ancora una volta nell’occhio del ciclone ci finiscono il principe Harry e Meghan Markle. I due oramai da tempo hanno deciso di abbandonare i doveri Reali, per scegliere una vita più normale. Infatti la coppia, con la discutissima Megxit, adesso vive negli Usa e non sembrebbe essere rimasta in buoni rapporti con la madre patria. Infatti spesso sia Harry che Meghan hanno ricordato di essere presi un pò di mira dai tabloid locali.

Con l’ennesimo attacco personale, il Times ha affermato che la duchessa di Sussex “bullizzava i dipendenti fino alle lacrime“. Ma la risposta di Meghan non si fa attendere, etichettando la notizia come l’ultimo attacco della stampa. Il tabloid ha poi rincarato la dose riportando le parole degli ex membri dello staff: “Più che bullismo sembrava crudeltà emotiva e manipolazione“.

Ma non si è fatta attendere nemmeno la risposta di Meghan, che annuncia l’inizio di una battaglia legale contro i giornali inglesi. Infatti, direttamente dagli Usa, la coppia reale ha etichettato le parole del Times, come l’ennesimo attacco personale di una campagna diffamatoria che oramai dura da tempo.