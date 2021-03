Principe Filippo, aggiornamenti importantissimi dall’ospedale: la nota ufficiale

Una novità importantissima arriva direttamente dalla Royal Family in merito alle condizioni del principe Filippo ed il suo ricovero

Il Principe Filippo è stato finalmente dimesso dal St Bartholomew’s Hospital di Londra dopo l’operazione al cuore andata a buon fine. Attualmente è stato trasferito al King Edward Hospital dove era già stato ricoverato prima di essere trasportato d’urgenza per il delicato intervento. A 99 anni, infatti, il marito della Regina Elisabetta ha ricevuto un eccellente servizio di cure oncologiche e cardiologiche.

Per la prima volta, da Buckingham Palace hanno dato un segnale di vita in merito alla questione che hanno svelato dapprima i tabloid inglesi. Tramite una nota ufficiale, infatti, hanno fatto sapere: “Dopo l’operazione riuscita del duca di Edimburgo all’ospedale San Bartolomeo di mercoledì, Sua Altezza Reale è stato trasferito all’ospedale di Re Edoardo VIII, questa mattina. Il duca dovrebbe rimanere in ospedale per continuare le cure ancora per qualche giorno”.