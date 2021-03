Emma Marrone commenta l’esibizione di Achille Lauro: messaggio forte! I due hanno dato vita ad uno splendido duetto a Sanremo

Achille Lauro continua a far discutere in questa edizione del Festival di Sanremo. Il cantante romano, ogni sera presenta un quadro figurato, un’opera d’arte, un’interpretazione stravagante con riferimento al passato. Ieri è stata la volta dell’Antica Grecia, dell’Odissea e di Ulisse, ma soprattutto di Penelope. Si perchè nel ruolo della donna di Itaca c’era la grande Monica Guerritore, sul palco dell’Ariston, adibito con scenografie e colori d’orati per l’occasione.

“Ho imparato delle cose che preferivo non sapere” spiega la Penelope-Guerritore, prima di condannare l’immagine del suo personaggio veicolata in modo sbagliato: “Sono un bastone con cui colpire altre donne che non avrebbero saputo essere pazienti come me“. Il tutto per introdurre la canzone di Lauro, che travestito da statua marmorea si è intrattenuto in uno splendido duetto con Emma Marrone. La cantante, altra grande ospite di questa edizione della kermesse, si è spesa con il collega a sostegno degli incompresi.

Emma Marrone commenta l’esibizione di Achille Lauro: “Una notte indimenticanbile”

“Penelope rappresenta, all’interno dell’Odissea, l’ideale di donna del mondo omerico, un vero e proprio modello di comportamento. Una donna capace di aspettare l’uomo che ama, senza mai dubitare del suo amore. Un bacio enorme al mio Achille Lauro per avermi regalato una grande emozione! Una notte indimenticabile. Un sogno”. Questo il commento su Instagram da parte di Emma Marrone che ha gradito particolarmente l’esibizione al fianco del cantante hip hop più in voga del momento in Italia.

Achille Lauro ha voluto con la sua canzone lanciare un messaggio a tutti gli incompresi.

“Sono il pop: sono presente, passato, tutti, nessuno, l’universale condannato a una lettura disattenta e superficiale, divento banale, mi riducono a un’idea, ma ero molto di più. Il pregiudizio è benedizione, il giudizio è condanna, Dio benedica gli incompresi”. Di sicuro non tutti lo apprezzeranno come la Marrone ma non si può negare che le sue esibizioni facciano discutere, nel bene e nel male, lasciando sempre il segno.