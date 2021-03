Elodie svela un incredibile retroscena: “Ho avuto paura”

La bellissima cantante romana, Elodie Di Patrizi, ha svelato un incredibile retroscena. Le sue parole hanno incuriosito i fans

Tantissima emozione sul palco dell’Ariston dove l’elegantissima Elodie, nelle vesti di co-conduttrice, ha raccontato la sua storia. La bellissima cantante dopo il suo racconto strappalacrime ha voluto esibirsi con il pianista jazz Mauro Tre, considerato dalla cantante il suo maestro, colui che ha sempre creduto in lei.

Elodie ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al programma condotto sull’ammiraglia Mediaset da Maria De Filippi, “Amici”, un vero trampolino di lancio che le ha dato la possibilità di farsi conoscere sia come persona che professionalmente.

Sul palco della 71esima edizione di Sanremo, Elodie Di Patrizi, prima di esibirsi con Mauro Tre ha raccontato le difficoltà che l’hanno accompagnata nel corso della vita quando era una giovane ragazzina di periferia. Ma proprio dal palco dell’Ariston la cantante ha deciso di ripartire superando le sue paure mettendosi in gioco a 360 gradi.

Rivelazioni importanti quelle di Elodie dopo la terza serata del Festival di Sanremo

Grande anima della terza serata del Sanremo 2021, Elodie con i suoi racconti e la sua voce ha portato tante emozioni sul palco dell’Ariston. La bellissima cantante ha sorpreso i telespettatori di Rai 1 con le sue innumerevoli esibizioni spaziando dal canto al ballo.

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” Elodie ha dichiarato di aver avuto tanta paura di cadere nel ridicolo o di passare per presuntuosa. “Volevo fare uno spettacolo tv, una performance di quelle che non si vedono più, volevo essere una donna spettacolo”, ha detto la cantante. Difatti, per raggiungere il suo obiettivo ha anche raccontato di aver visto tantissimi video su YouTube per prendere spunto.

Sul palco dell’Ariston Elodie si è messa a nudo raccontando la sua paura per gli esami, per questo motivo ha infatti lasciato il liceo al quinto anno e non ha conseguito nemmeno la patente di guida. Ma dal palco di Sanremo è voluta ripartire mettendosi in gioco a 360° nonostante la paura di sbagliare. Il suo però si è rivelato un gradissimo successo.