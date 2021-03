Dayane Mello, clamorosa ammissione in diretta tv: fan allibiti per quanto ammesso dalla 32enne brasiliana naturalizzata italiana.

E’ stata tra le protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip, anche se la sua esperienza nella casa è stata segnata dalla terribile scomparsa del fratello. Il personaggio in questione è Dayane Mello, che è finita spesso sotto i riflettori per alcune dichiarazioni e scelte alquanto discutibili. Diversi ex concorrenti della casa, infatti, rimproverano alla brasiliana una scarsa coerenza, ma alla fine la 32enne originaria di Joinville ha conquistato tutti anche grazie alla sua ‘libertà di pensiero’.

Dayane Mello, clamorosa ammissione in diretta tv: le sue parole

Dayane Mello sarà ospite domani pomeriggio di Silvia Toffanin negli studi di ‘Verissimo‘, ma intanto stanno circolando già alcuni dei passaggi più salienti della sua intervista. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Non sono assolutamente lesbica, ma nel corso della mia vita ho fatto le mie esperienza. Per quanto mi riguarda, non cambia assolutamente nulla tra l’amare un uomo o una donna. Rosalinda? Non si trattava di amore”. Dichiarazioni che, senza ombra di dubbio, faranno discutere…