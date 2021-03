Covid, Viggiù come Israele: il paese italiano con il 70% di vaccinati. Dei 5mila abitanti totali, in 3mila hanno già ricevuto la propria dose

Il modello di Israele per la vaccinazione Covid è diventato un esempio nel mondo. L’unico Paese ad aver completato praticamente il totale della sua popolazione (circa 9 milioni) con la somministrazione della prima dose, sta pensando a riaperture e ripartenze. La libertà di aver potuto acquistare autonomamente i farmaci necessari per l’immunizzazione ha creato una sostanziale differenza con quello che stiamo vivendo in Europa. Una linea da seguire per ottimizzare le coperture e sconfiggere una volta per tutte il coronavirus. Anche in Italia, però, esiste un piccolo paese che viaggia a medie simili a quelle di Tel Aviv. Si tratta di Viggiù, comune nel Varesotto, che ha inoculato già il vaccino al 90% degli anziani e al 70% del totale degli abitanti. Anche il 50% degli under 25 sono già stati coinvolti positivamente, rendendo la zona un’oasi Covid free.

Covid, Viggiù come Israele: il 90% degli anziani sono già stati immunizzati

Lo stesso Guido Bertolaso, responsabile del piano di vaccinazione per la Regione Lombardia, ha esaltato il piano portato avanti a Viggiù. Il comune del Varesotto dopo 2 settimane di zona rossa è passato in “arancione rafforzato”.

L’organizzazione della campagna vaccinale è avvenuta a chiamata. Si è passati dai più anziani ai più giovani, arrivando nell’ultima fase anche i ventenni.

“La risposta degli anziani è stata più che soddisfacente – ha sottolineato il sindaco Emanuela Quintiglio – potremmo dire al 90%. Con il calare dell’età la percentuale si è abbassata, fino ad arrivare ai più giovani che sono per ora in numero inferiore rispetto ai loro nonni“.