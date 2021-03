Calciomercato Inter, sacrificato di lusso in estate: può andare in Premier

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra potrebbe cedere una stella in Premier League per fare cassa

Parlando di campo, l’Inter sta vivendo il suo miglior periodo da qualche anno a questa parte. Gli uomini di Conte sono ormai una corazzata inarrestabile e, dopo la vittoria di ieri a Parma, si trovano a 6 lunghezze dal Milan secondo. Discorso diverso invece per ciò che riguarda l’ambito societario, dove Suning è pronto a lasciare ed è in cerca di nuovi acquirenti.

Questioni così importanti andranno inevitabilmente a condizionare anche il calciomercato estivo, dove i fondi saranno inevitabilmente ridotti. Per fare cassa, la dirigenza starebbe valutando una cessione eccellente: Milan Skriniar. Il difensore ex Sampdoria ha parecchi ammiratori soprattutto in Premier League, grazie alla stagione di livello che sta disputando. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio: è pronto il sostituto

Calciomercato Inter, derby in Premier per Skriniar

Manchester United e Chelsea in corsa per Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal media britannico caughtoffside.com, i due club di Premier League sarebbero pronti a mettere sul piatto fino a 50 milioni di euro per portare in Inghilterra il difensore slovacco. L’Inter ci starebbe seriamente pensando, anche e soprattutto a causa delle difficoltà economiche che andranno a condizionare la sessione estiva di calciomercato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Juventus, che tegola: positivo un titolarissimo di Pirlo

Il prezzo è stato fissato, e sta ora alle pretendenti accontentare le richieste dei nerazzurri. I Red Devils sarebbero alla ricerca di un partner all’altezza per Harry Maguire. I Blues, invece, vorrebbero aggiungere al reparto difensivo un giocatore in grado di far rifiatare Thiago Silva, alle prese con più di qualche fastidio di troppo.