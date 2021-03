Antonella Clerici, reazione assurda dopo l’errore della concorrente – VIDEO

Antonella Clerici, reazione assurda dopo l’errore della concorrente. Grandi risate nell’ultima puntata di “E’ sempre mezzogiorno”

Dopo aver condotto per anni “La prova del cuoco“, Antonella Clerici ha deciso di cambiare aria, rimanendo però sempre nello stesso contesto. Dopo una breve pausa, la conduttrice della Rai è tornata al timone di una trasmissione di cucina dallo scorso settembre, con “E’ sempre mezzogiorno”. Un contenitore in cui la cucina è la cornice per affrontare temi di attualità, con grandi ospiti sia in studio che in collegamento. Da personaggi dello spettacolo a cuochi e professionisti ed esperti di alimentazione. Ma per non farsi mancare nulla c’è anche spazio per l’interazione con il pubblico, organizzando dei giochi a cui possono partecipare i concorrenti da casa. Simpatici premi e tante risate, sempre garantite quando c’è la Clerici davanti allo schermo.

Antonella Clerici, reazione assurda dopo l’errore della concorrente: “Le pereeee!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Proprio nell’ultima puntata, un eccesso di ilarità è venuto fuori a causa della risposta errata da parte di una telespettatrice che cercava di rispondere ad una domanda del quiz. Tra le varie opzioni quella esatta erano “le pere”, ma la signora da casa sbaglia optando per “la pentola”. Un banale sbaglio che ha creato una reazione incredibile da parte di Antonella Clerici, incredula e sorpresa, visto gli aiuti che le aveva dato per capire la risposta. Continuando a ripetere “le pere”, la conduttrice ha avuto quasi una crisi di riso, piegandosi su se stessa e facendo divertire l’intero studio di Rai 1. La sua simpatia non è mai in discussione e che si tratti di cucina o meno trova sempre il modo di alimentarla. Vedere il video per credere.