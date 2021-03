Alessandra Amoroso non sarà sola a Sanremo: ecco quanto ammesso in queste ore dalla celebre cantante di Galatina.

Cresce l’attesa per la quarta serata di Sanremo 2021, che promette davvero spettacolo. Tra gli ospiti di venerdì 5 marzo occhio soprattutto ad Alessandra Amoroso, che si renderà protagonista di una speciale interpretazione con l’attrice Matilde Gioli. La celebre cantante di Galatina, intanto, si è detta pronta in vista dell’appuntamento in programma tra pochissime ore. E il suo post su Instagram sta facendo incetta di mi piace proprio in questi minuti.

Alessandra Amoroso non sarà sola a Sanremo: il suo annuncio

Ecco il post di Alessandra Amoroso: “Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. ⁣⁣⁣Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “famiglia itinerante”, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici. ⁣⁣⁣In questo momento in cui le luci di (quasi) tutti i palchi sono spente, le accenderemo proprio su di loro e per loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità. ⁣⁣⁣“Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante”.