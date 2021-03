WhatsApp, svolta storica entusiasma gli utenti: accadrà a breve

Svolta storica per WhatsApp pronta ad introdurre una nuova funzione al suo interno. La novità arriverà direttamente da Instagram: di cosa si tratta.

Non si arrestano le novità in arriva per WhatsApp pronto ad introdurre una funzione per una svolta storica. Infatti il gruppo Facebook sta cercando di implementare in tutti i social le stesse funzioni e così sull’app di messaggistica più famosa al mondo sono pronte ad arrivare anche i “Direct“, una novità che arriva direttamente da Instagram. Al momento gli sviluppatori di WhatsApp stanno cercando di implementare il nuovo tool sulla versione Beta.

Una volta testata sulla Beta, poi, sarà pronta per sbarcare sull’applicazione madre. Una soluzione ideale per l’applicazione di Menlo Park, che ha bisogno di recuperare l’utenza persa a causa dei nuovi termini di servizio. Infatti questi ultimi entreranno in vigore il prossimo 15 maggio, prevedono la condivisione dei dati con Facebook, ma soprattutto sono obbligatori, una scelta che non è andata giù all’utenza. Andiamo quindi a vedere le ultime novità sull’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

WhatsApp, la svolta storica arriva con i Direct: cosa cambia

Lo strumento non è una novità per il gruppo Facebook, pronto ad implementare le foto che si autodistruggono anche su WhatsApp. Infatti con i Direct dell’app di messaggistica, prima di inviare una foto in basso a sinistra troveremo anche un timer. Una volta selezionato il tempo, renderemo il contenuto multimediale disponibile solamente per un determinato periodo. Inoltre la foto o video inviata in questa maniera non potrà essere nè esportata nè importata.

Purtroppo al momento WhatsApp non assicura il massimo della privacy con questa funzione. Infatti se l’utente a cui inviamo una foto farà lo screenshot a noi non ci arriverà nessuna notifica, a differenza di quanto succede nelle chat di Instagram. Ma il colosso dell’app di messaggistica sta già lavorando per un blocco in maniera simile a quello delle principali applicazioni per l’home banking. Vedremo quindi quando questo nuovo strumento sbarcherà prima sulla Beta e poi sull’applicazione completa disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali.