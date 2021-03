Sanremo 2021, scaletta terza serata: duetti, ospiti e vincitore

Stasera è in programma la terza serata di Sanremo, quella dedicata ai duetti, andiamo quindi a vedere la scaletta e tutti gli ospiti del giovedì sanremese.

Giovedì speciale quello di Sanremo, con la scaletta che prevede i duetti per la terza serata. Un vero e proprio classico sanremese, con i partecipanti in gara che duetteranno con l’ausilio di cantanti famosi nella scena italiana. Vedremo quindi tantissimi duetti interessanti, con infusioni di pop, rap e classici della musica italiana. Per questa serata Amadeus e Fiorello saranno affiancati da Vittoria Ceretti. Andiamo quindi a vedere quali sono i primi 13 dei 26 duetti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston.

Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones ;

– “Gianna” (Rino Gaetano) con ; Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni);

– “La musica è finita” (Ornella Vanoni); Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi ;

– “Quando” (Pino Daniele) con ; Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari ;

– “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i ; Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato);

– “Povera patria” (Franco Battiato); Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) co n Alberto Radius e Mamakass ;

– “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) co e ; Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra ;

– “Caruso” (Lucio Dalla) con ; Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler ;

– Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con ; Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli ;

– “La fine” (Nesli) con ; Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego ;

– “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con ; Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci ;

– “Penso positivo” (Jovanotti) con e ; Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza ;

– “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con ; Ghemon – Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso;

– Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso; Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior ;

– “Gli anni” (883) con i cantanti di ; La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore.

Sanremo 2021, la scaletta e i duetti della terza serata: da Jovanotti a Samuele Bersani

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti sono sempre di più le novità che vedremo in scena questa sera. Per chi non è solito asoltare musica hip-hop ha potuto scoprire felocemente la bella voce di Madame, ma anche il ritorno di Malika Ayane oppure il pezzo super radiofonico targato Francesca Michielin e Fedez. Tra gli ospiti avremo l’occasione di rivedere Zlatan Ibrahimovic oltre che un altro duro del calcio italiano come Sinisa Mihajlovic. Confermata anche la presenza dello stravagante Achille Lauro, attesissimo per i suoi vestiti e le sue performance che omaggiano i grandi rivoluzionari della musica come David Bowie e Lou Reed. Andiamo quindi a vedere i restanti tredici duetti in scena nella scaletta di questa terza serata di Sanremo.

