Sanremo 2021, problema in diretta: Amadeus costretto a mandare la pubblicità

Un piccolo problema, ma è il bello della diretta: intanto Amadeus è costretto a mandare la pubblicità per risolvere

Nella serata cover è arrivato il primo problema in diretta per il perfetto Sanremo 2021 tanto che ha costretto Amadeus ad andare in pubblicità. Durante l’esibizione di Fasma insieme a Nesli per la canzone di quest’ultimo “La Fine”, il microfono del big in gara non funzionava e da casa la canzone non si sentiva. Amadeus, avvertito dalla regia del programma, è dovuto intervenire in diretta ed interrompere la trasmissione.

Una scena che, per alcuni, sembrava essere già stata vista. In particolare modo ha divertito il modo in cui Amadeus è entrato sul palco del Teatro Ariston per stoppare la canzone ed avvertire del problema.