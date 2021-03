Sanremo 2021, che mazzata per Amadeus: non accadeva da anni. Qualcosa nella seconda serata del Festival non è andata come previsto

L’edizione 2021 di Sanremo è iniziata tra alti e bassi per quanto riguarda gli ascolti. Dopo il buon esordio nell’avvio di martedì 2 marzo, ieri nella serata di mercoledì si è registrato un calo importante. La concomitanza della giornata infrasettimanale di Serie A ha sicuramente inciso nel numero di share ottenuto da Rai 1. Il 3 marzo il dato recita 7.586.000 spettatori pari al 42,1% di share, contro gli 8.363.000 telespettatori con una media di share del 46,6% di martedì.

A sorprendere però è il confronto con le altre seconde serate degli anni precedenti. Un netto ridimensionamento se consideriamo che lo stesso Amadeus aveva ottenuto nel 2020 il 53,3% di share e 9.693.000 spettatori. Un numero imbattibile ma avvicinato nel 2019 da Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio con il 47,3% di share e 9.144.000 spettatori.

In assoluto il numero di audience più alto si era verificato nel 2016, con ben 10.748.000 telespettatori e il 49,91% di share.

Sanremo 2021, che mazzata per Amadeus: calano gli ascolti rispetto alla prima serata

La seconda delle cinque serata in programma all’Ariston ha regalato la presenza di personaggi di altissimo calibro. Oltre al collegamento di Ibrahimovic, fiero scudiero di Fiorello e Amadeus, si sono alternati sul palco Achille Lauro, Claudio Santamaria e Francesca Barra. In più le esibizioni musicali de Il Volo con Andrea Morricone, Gigi D’Alessio con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay e Max D’Ambra, Cristiana Girelli, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella, hanno completato il quadro. Guest star d’eccezione il marciatore Alex Schwazer, riabilitato pochi giorni fa dall’accusa di doping degli anni scorsi.

Al termine dei primi due giorni di gara è stata annunciata la classifica provvisoria di Sanremo 2021. Guida al momento Ermal Meta, mentre in fondo troviamo Aiello.