Sanremo 2021, Ibrahimovic arriva in ritardo: il motivo è divertentissimo

Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2021 in maniera piuttosto rocambolesca

Zlatan Ibrahimovic ha vissuto un’Odissea per arrivare a Sanremo e salire in tempo sul palco del Teatro Ariston. La sua presenza era prevista a partire dalla prima cover di stasera, ma qualcosa è andato storto e non è appena è arrivato è stato lui stesso a spiegarne il motivo. “Stavo arrivando a Sanremo da Milano, da casa mia, quando sull’autostrada abbiamo trovato un incidente e sono rimasto fermo lì per 3 ore”. Nonostante la scocciatura delle 3 ore in autostrada, Zlatan ha voluto specificare “spero che nessuno si sia fatto male, prima di tutto”.

Com’è arrivato a Sanremo? “Ho detto all’autista di farmi uscire, ho preso un ragazzo su un motorino e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Lui era diretto a Livorno, ma è grazie a lui se sono qui”.

Sanremo 2021, Ibrahimovic ed il divertente aneddoto

Ovviamente quanto accaduto ad Ibrahimovic bloccato in autostrada ha causato l’ilarità del web ed in particolare degli attenti utenti di Twitter che non ne perdono neanche una. Dopo essere stato trasportato per 60km da un motociclista Zlatan, fortunatamente, è arrivato sul palco per il bellissimo, divertente ed emozionante siparietto con Sinisa Mihajlović.