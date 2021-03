Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic commuove tutti: l’applauso del teatro

Un meraviglioso gesto da brividi, Zlatan Ibrahimovic in diretta a Sanremo 2021 fa applaudire tutto il teatro

“Scusa Amadeus, voglio ricordare i tre anni dalla scomparsa di Davide Astori”, occhi lucidi ed applausi da parte del conduttore di Sanremo 2021 e l’orchestra presente nel Teatro Ariston. Le parole di Zlatan Ibrahimovic in diretta TV hanno fatto commuovere l’intero studio ed anche il pubblico da casa che ha trovato giusto e da signore una commemorazione del genere.

Amadeus ha spiegato che Zlatan Ibrahimovic stasera non sarebbe stato presente per il Festival in quanto il Milan ha giocato contro l’Udinese. Nonostante l’attaccante rossonero sia infortunato ed impossibilitato a scendere in campo, ha comunque voluto dare il suo supporto alla squadra e si è allenato con loro.

Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic ricorda la scomparsa di Davide Astori

Sono passati già 3 anni da quel 4 marzo che ha strappato al mondo dello sport il talentoso capitano della Fiorentina, Davide Astori, in seguito ad un arresto cardiaco. La morte del giovane – allora 31 enne – giocatore della Viola sconvolse tutta Italia ed ancora oggi il suo decesso nell’Hotel Là di Udine porta tanta malinconia.