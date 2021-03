Sanremo 2021, Fedez sorprende l’Ariston: il dettaglio non sfugge – FOTO

Fedez è sceso nuovamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2021 con Francesca Michielin, ma per la serata cover ha sorpreso tutti

Francesca Michielin e Fedez hanno deciso di portare dei brani di Calcutta per la serata cover, ma il cantante milanese è sceso sul palco del Teatro Ariston con un dettaglio che non è sfuggito. Con sé, sull’elegante abito di stasera, ha portato una spilletta sulla quale c’è scritto “I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa”.

Oggi pomeriggio, è stato lo stesso Fedez a rivelare che sarebbe entrato sul palco dell’Ariston con questa spilletta spiegandone il significato. “Fa parte di un’iniziativa di Scena Unita, fondo destituito per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Quest’iniziativa è nata proprio per chiedere sostegno per i lavoratori di un settore devastato, ristori congrui, una rappresentanza specifica per avviare una riforma che ancora si attende. Un modo per essere vicino ai lavoratori del nostro settore che stanno soffrendo una crisi mai vista prima”.

Sanremo 2021, Fedez sul palco con Francesca Michielin

7° nella classifica generale delle due serate, Francesca Michielin e Fedez con la loro canzone ‘Chiamami per nome’, sono attualmente nella top 10 della giuria demoscopica. La vittoria sarà determinata sabato dal Televoto che farà media con i voti delle serate precedenti dei concorrenti di quest’anno. Gli ultimi 3 in gara, inoltre, si esibiranno nuovamente per il giudizio finale e definitivo della giuria demoscopica (che peserà il 33%), della giuria della sala stampa (che peserà il 33%) e del pubblico da casa con il televoto (il cui voto varrà il 34%).

