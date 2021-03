Regina Elisabetta, arriva l’annuncio inaspettato: “È la sua ricetta preferita”

Spunta una bella curiosità per sulla Regina Elisabetta. Una delle chef più famosa della Gran Bretagna svela qual è la sua ricetta preferita.

Sono diversi i piatti pregiati che abbiamo visto negli anni sui piatti della Regina Elisabetta e della Famiglia Reale d’Inghilterra, alcuni a dir poco prelibati. Ma attenzione, perchè quando si arriva al dolce, colei che è il volto della Gran Bretagna non vuole sentire storie quando si parla del dolce. Nella giornata di ieri, infatti, la chef stellata Anna Haugh ha condiviso con il mondo la torta al cioccolato preferita della Regina. Il suo nome è sconosciuta a noi italiani, e si chiama “Tschumi chocolate cake”.

La ricetta è famosissima in Inghilterra e spesso negli anni l’abbiamo vista nei piatti della Regina Vittoria, di Re Edoardo VII e Re Giorgio V. Il nome deriva proprio dallo chef Gabriel Tschumi, che in passato si è fatto apprezzare in Gran Bretagna per i suoi dolci squisiti. La Regina Elisabetta ama mangiare questa torta specialmente al suo compleanno, ed in passato si è fatta ritrarre di fianco al dolce in occasione del suo 80esimo compleanno. La torta è soffice e bella alla vista e con l’aggiunta del cioccolato diventa una vera squisitezza.

Regina Elisabetta, non solo la ricetta preferita: periodo impegnato per la famiglia reale

Ma quello della Regina Elisabetta non è un periodo facilissimo. Negli ultimi giorni, infatti, il Principe Filippo è stato ricoverato, con un trasferimento dal Ospedale King Edward VII all’Ospedale St. Bartholomew dove gli esperti stanno curando la sua infezione. Al momento non si parla di Covid, ma solamente di malanni che il Principe si porta dietro a causa dell’età avanzata. Ma le condizioni del Principe non hanno fermato Elisabetta dallo svolgere gli impegni reali.

Infatti la Regina ha rispettatato la sua fitta agenda, apparendo nuovamente in video durante una video-call con il governo dell’Australia. Proprio in quell’occasione, la Regina ha scherzato soprattutto sulla somministrazione al vaccino definita, rapida e quasi indolore. Inoltre la serenità arriva soprattutto dopo gli aggiornamenti sulle condizioni del marito. Stando ai tabloid inglesi, infatti, Filippo appare sereno, con il suo corpo che sta rispondendo bene a tutte le cure e rimarrà all’ospedale fino al prossimo weekend.