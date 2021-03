Principe Filippo, nuovo intervento: paura nella Royal Family. Il marito della Regina Elisabetta è stato ricoverato giorni fa per un’infezione

Principe Filippo, aggiornamento sulle condizioni del marito della Regina Elisabetta (Foto: Getty)Il principe Filippo di Londra, marito della Regina Elisabetta II, ha subito una piccola operazione nelle ultime ore per alcuni problemi cardiaci collegati all’infezione che lo ha colpito nelle ultime settimane. La procedura, come viene definita in gergo medico, è stata confermata da Buckingham Palace in una nota ufficiale.

“Il duca di Edimburgo ieri è stato sottoposto con successo a una procedura di successo per una condizione cardiaca preesistente al St Bartholomew’s Hospital”, si legge dalla casa reale. “Sua Altezza Reale rimarrà in ospedale per cure, riposo e convalescenza per qualche giorno”.

Il principe 99enne è stato ricoverato per la prima volta al King Edward VII Hospital di Londra il 16 febbraio scorso “dopo essersi sentito male”. Buckingham Palace in seguito ha confermato che si era trattato di un’infezione.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, arriva l’annuncio inaspettato: “È la sua ricetta preferita”

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, cresce la paura per il principe Filippo: è stato trasferito

Principe Filippo, nuovo intervento: le sue condizioni attuali

Lunedì 1 marzo è stato trasferito al St. Bartholomew’s Hospital, sempre a Londra, per continuare il trattamento dell’infezione che lo aveva colpito. Durante tutti gli aggiornamenti del caso sono venute fuori anche delle problematiche cardiache preesistenti che sono state trattate con il piccolo intervento di questa mattina. e quello che il Palazzo ha detto sarebbe stato test e osservazione per una condizione cardiaca preesistente.

A parlare delle sue condizioni era stata l’ultima volta Camilla, duchessa di Cornovaglia, che sottolineava ieri come le condizioni del principe sono “leggermente migliorate” dopo il suo trasferimento.

Sia Filippo che la Regina Elisabetta hanno ricevuto almeno una dose del vaccino per il Covid nei mesi scorsi. Hanno trascorso la maggior parte dell’ultimo anno al Castello di Windsor, dopo essersi allontanati da Buckingham Palace durante la prima ondata della pandemia nella primavera del 2020.

Il principe si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017 ed è stato ricoverato in ospedale più volte negli ultimi anni. L’ultima volta nel dicembre del 2019.