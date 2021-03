Netflix come TikTok, arriva una novità davvero stupefacente

Netflix potrebbe diventare come TikTok: una nuova funzione del colosso di streaming starebbe facendo impazzire gli utenti

Nel 2020 Netflix ha superato la soglia dei 200 milioni di abbonati paganti e questo anche grazie all’epidemia da Covid-19 che ha costretto le persone a dover preferire un buon film o una serie rispetto ad un’uscita.

Il colosso americano, forte di ciò, sta sperimentando diverse novità per fidelizzare gli utenti. L’ultima pensata riguarda una funzionalità che ha l’obiettivo di far sorridere gli abbonati.

Il nome è infatti “Risate Lampo” che offre la possibilità di riprodurre brevi clip simpatiche, provenienti dal catalogo dei contenuti della piattaforma. I video vengono riprodotti in successione su un feed dedicato con i filmati che si vedono a schermo intero e scorrono verticalmente, un po’ come succede su TikTok.

Netflix, come funziona ‘Risate Lampo’ e dov’è disponibile

Gli utenti potranno interagire con i video di “Risate Lampo” grazie a quattro pulsanti presenti a destra dell’interfaccia.

LOL: per inviare una reazione al video.

La mia lista: per inserire quel determinato filmato in una lista personale.

Condividere: pulsante dedicato alla condivisione del video con gli amici o sulle principali app social.

Play: avvio della riproduzione.

Al momento questa feature è disponibile solo sull’app per dispositivi iOS ed in mercati come USA, Regno Unito, Canada ed Australia. A breve però verranno ampliate le nazioni ed inizieranno i test per l’app Android.