Morte Maradona, ennesimo colpo di scena: annuncio da brividi

Continua a far parlare la morte di Diego Armando Maradona. A parlare stavolta è l’ex moglie, Claudia Villafane, che rivela il tutto in diretta tv.

La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile nel popolo argentino ed in quello napoletano. Più che un calciatore, il Pibe de Oro era un’icona quasi immortale nella memoria dei tifosi di calcio e dopo la sua morte sono continuate le speculazione e le rivelazioni choc. L’ultima arriva direttamente dall’ex moglie di Diego, Claudia Villafane che torna a parlare in diretta tv dall’Argentina. La rivelazione di Villafane lascia tutti senza parole.

Infatti la madre di Giannina e Dalma, durante la sua ultima intervista, ha dichiarato senza troppi giri di parole: “La verità è che ci sono persone che stanno difendendo quello che non può essere difeso. Per queste persone è morta la gallina dalle uova d’oro. Diego è stato sequestrato da persone che non sono intervenute di fronte a quel disastro che era diventata la sua vita”.

L’attacco di Claudia è indirizzato direttamente a Matias Morla, avvocato del campione negli ultimi anni di vita ed al suo medico personale Leopoldo Luque, uno dei sette indagati nell’inchiesta per la morte del campione. Un attacco più che fondato, che prende di mira due dei principali indiziati sulla morte di Diego, che appare sempre più misteriosa.

Morte Maradona, Claudia Villafane rivela: “Per loro è morta la gallina dalle uova d’oro”

Un attacco duro quello di Claudia Villafane, che va a colpire due delle persone più vicine a Maradona prima della sua morte. Infatti la madre di Giannina e Dalma ha rivelato che ancora oggi sui notiziari continuano ad uscire chat di WhatsApp riguardanti le ultime ore di vita del Pibe de Oro.

Inoltre nonostante la separazione, Claudia era rimasta in ottimi rapporti con Diego ed alle televisioni argentine ha dichiarato: “Ci mandavamo messaggi anche fino agli ultimi giorni” – Ha poi aggiunto parlando delle sue altre relazioni – “Quando si parla del rapporto di Diego con i figli si parla solo di Dalma e Gianinna. Ma Diego ne aveva anche altri“.

Intanto dai testi delle chat uscite sui giornali, si può notare come a mesi dalla morte del campione argentino, il dottor Leopoldo Luque riuscì a contattare tutte le persone più vicine a Diego per descrivere alla perfezione la sua cartella clinica. La ragione era molto semplice, infatti Luque a queste persone rivelava: “Potremmo perderlo da un momento all’altro e le figlie se la prenderebbero con me“. Crescono quindi i misteri sulla morte del Campione, che non riesce a trovare pace nonostante la sua dipartita.