Meteo, torna il freddo: temperature in diminuzione nel weekend

Grande dietrofront della primavera durante il weekend. Il meteo della penisola, infatti, vedrà un ritorno del freddo con temperature in forte diminuzione.

Si avvicina il weekend dell rivoluzione meteo, con il freddo che tornerà a prendere d’assalto l’Italia. Infatti dopo aver assistito a due settimane dalle temperature a dir poco primaverili, la penisola si avvia verso un clamoroso dietrofront meteorologico. In breve tempo troveremo i vari settori italiani assaliti dal maltempo, con piogge, nubi, ma soprattutto con temperature in forte diminuzione. Un cambiamento che, come vedremo, coinvolgerà tutto il Paese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fedeli (PD) a iNews24: “Orlando? Certi attacchi fanno male al Pd”

Infatti le prime avvisaglie si verificheranno durante la giornata di venerdì. Dopo che il meteo ci darà i primi segnali di avvertimento, avremo una breve irruzione d’aria fredda che porterà un rapido peggioramento a suon di piogge o temporali in movimento da Est ad Ovest, specialmente sul settore settentrionale. Ben presto, poi, il maltempo si sposterà anche verso le regioni adriatiche centrali, fino ad un tentato attacco al Sud. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì.

Meteo, si va verso il ritorno al freddo: ultima giornata di bel tempo

Questo giovedì rappresenterà quindi un crocevia per il meteo della penisola italiana, pronto a tornare ad un clima più freddo, con temperature basse e nuove piogge. Ma tutto ciò dovrebbe avvenire solamente a partire da domani. Infatti durante questo giovedì avremo gli ultimi sprazzi di anticiclone, pronti a resistere su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere cosasuccederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole prevalente al mattino con nubi in aumento durante le ore pomeridiane che fanno presagire al cambio di rotta. Infatti specialmente in Liguria avremo anche le prime piogge isolate durante le ore serali. Le temperature saranno in lieve diminuzione, con massime che oscilleranno tra i 12 ed i 16 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo Dpcm, Fipe: “Puniti solo i bar, la movida selvaggia continuerà”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo le prime nubi in aumento sulla Sardegna. Questo blocco nuvoloso, infatti, potrebbe spostarsi lentamente anche sulle restanti regioni centrali arrivando a stabilirsi sulle regioni adriatiche. Anche qui avremo delle temperature in leggero calo, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata prevalentemente soleggiata, con le prime nuvolosità in aumento sulla Sicilia. Questo comparto nuvoloso, poi, dovrebbe spostarsi lentamente sulle restanti regioni meridionali, proprio grazie al ritorno del freddo. Qui le temperature rimarranno stazionarie, con massime che andranno a stabilirsi tra i 14 ed i 18 gradi.