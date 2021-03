Masterchef Italia 10, spunta il vincitore: perché andrà a finire così

Spunta sul web un’indiscrezione riguardante il prossimo vincitore di Masterchef 10. Twitter impazza, andiamo a scoprire chi è il favorito per la finale.

Questa sera sapremo tutto. La decima edizione di Masterchef è pronta ad emettere il verdetto, con i cuochi pronti a sfidarsi per la finale e un papabile vincitore che impazza sul web. Sono quattro gli chef arrivati in finale: Francesco Aquila, Monir Eddardary, Antonio Colasanto e Irene Volpe. Già nei giorni scorsi, però abbiamo visto chi potrebbe essere il potenziale vincitore del programma a causa di una clamorosa indiscrezione.

Infatti sul web, dopo un botta e risposta social, in molti hanno indicato proprio Francesco Aquila come il vincitore di questa edizione di Masterchef. Dalla parte del 34enne maitre ci sarebbero anche le grandi qualità, con i giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli) che lo hanno lodato sia per i suoi piatti salati che per quelli dolci. Con il nome di Aquila che impazza su Twitter, andiamo a scoprire chi è lo chef dilettante di Bellaria.

Masterchef 10, chi è Francesco Aquila: il potenziale vincitore

Su Twitter quindi il possibile vincitore dello show culinario è Francesco Aquila, 34 anni e con un viso identico a quello di Johnny Depp, famosissima celebrità di Hollywood. Proprio in merito a questa clamorosa somiglianza, Aquila ha affermato che spesso in strada viene scambiato per l’attore. Originario della Puglia, da moltissimi anni vive a Bellaria, sulla Riviera Romagnola, e fin qui ha stupito i quattro severissimi giudici del programma.

Fin da giovane ha avuto una grande passione per la cucina, lavorando proprio per l’Hotel Gambrinus di Bellaria Igea Marina come maitre. Il suo sogno è quello di aprire un’attività insieme ai genitori. Inoltre durante il percorso nel talent ha spesso sostenuto di essere sempre arrivato secondo e magari stavolta gli verrà in aiuto la legge dei grandi numeri, pronto ad incoronarlo vincitore del programma targato Sky.

Tifosissimo del Milan, Aquila ha anche una giovanissima figlia di quattro anni, Ludovica, a cui è legato nonostante la separazione dall’ex partner. In passato aveva già provato a far parte del programma, ma senza successo.

Masterchef 10, così è stata l’occasione non solo per farsi conoscere all’interno del contenitore Sky, ma anche per convincere grazie ai suoi piatti prelibati e rispettati dai quattro giudici. Puntando sulla sua simpatia e loquacità, Aquila adesso mira alla vittoria finale, con il popolo di Twitter che fa il tifo per lui.