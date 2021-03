Juventus, che tegola: positivo un titolarissimo di Pirlo

Juventus, che tegola: a due giorni dalla sfida con la Lazio, decisiva in chiave Champions, Pirlo deve rinunciare ad uno dei suoi titolari

Non è un momento facile in casa Juventus, con l’infermeria di Andrea Pirlo che non si svuota mai. A due giorni dalla sfida con la Lazio all’Allianz Stadium che sarà seguita dal delicatissimo ritorno con il Porto in Champions League, oggi è arrivata la nuova positività al Covid di un giocatore.

L’ufficializzazione arriva direttamente dal club con un comunicato. “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.