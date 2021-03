Elodie e l’orecchino, arriva la notizia che spiazza tutti 

Elodie, colpo di scena all’indomani della gaffe in diretta con l’orecchino. Ecco cosa viene fuori da Sanremo.

Piccolo imprevisto ieri sul palco dell’Ariston per Elodie, la cantante romana che ha poi finito col lasciare tutti a bocca aperta tr bellezza mozzafiato e un’esibizione da urlo. Al momento dell’arrivo sul palco, infatti, dopo essere riuscita a fatica a scendere le scale dati i tacchi, l’artista ha perso un orecchino che è letteralmente saltato mentre raccontava le emozioni di essere sul palco nelle vesti co-conduttrice.

Potrebbe interessarti anche —-> Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic commuove tutti: l’applauso del teatro

Elodie, incredibile: l’orecchino caduto vale 45 mila euro

“Sono così, faccio sempre questo, sono goffa”, ha giustificato sorridente la cantante in quei secondi di imbarazzo per l’imprevisto. Ma ciò che sorprende, all’indomani del simpatico siparietto, è il valore che si nasconde dietro a quell’oggetto che in un altro contesto si sarebbe anche potuto perdere.

Si tratta infatti della collezione ‘Serpenti’ firmata Bulgari e dal valore addirittura di 45 mila euro. Composto di diamanti e smeraldi, gli oggetti preziosi sono stati poi raccolti da Amadeus e consegnati alla donna. Questa, tuttavia, non è la legittima proprietaria: i gioielli, infatti, sono stati gentilmente forniti in prestito dallo stesso cast di Sanremo. Immaginatevi nel perdere quasi un portafoglio con quasi 50 mila euro dentro. E non vostro ma dato in prestito.