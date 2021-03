Covid, Breton: “Entro l’estate tutti i cittadini europei saranno vaccinati”

Covid | Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno rassicura: “Tutti saranno vaccinati entro l’estate”

Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, a febbraio è stato nominato a capo della task force dalla commissione Ue per lavorare sulla campagna vaccinale in Europa. Nel corso di una conferenza stampa ha ammesso: “Entro fine anno l’Europa sarà in grado di produrre 2-3 miliardi di vaccini, per produzione di vaccini siamo i primi nel mondo. Sono estremamente fiducioso sulla capacità dell’Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e penso che da qui alla fine dell’estate potremo vaccinare tutti i cittadini europei”.