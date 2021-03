Covid, aumentati del 33% i casi nell’ultima settimana: i dati del Gimbe. La situazione in Italia sta progressivamente peggiorando in questi giorni

La situazione dei contagi in Italia sta progressivamente peggiorando. L’arrivo delle varianti (soprattutto quella inglese) sta creando non pochi problemi all’interno dei nostri ospedali. Diverse regioni hanno dovuto inasprire le proprie misure e tornare ad una situazione di zona rossa in alcune città (oggi è il caso di Bologna).

LEGGI ANCHE >>> Covid zone Italia, il Cts conferma: “Sistema funziona, anche il vaccino”

A confermare l’aggravamento dei numeri ci ha pensato la Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze). Nel nostro Paese si sono registrati il 33% in più di casi negli ultimi 7 giorni.

Dal 24 febbraio al 2 marzo 2021, le positività sono state 123.272, contro le 92.571 della settimana precedente. I decessi sono leggermente calati, passando da 2.177 a 1.940. Come confermato dalla Fondazione stessa: “Questo è l’inizio della terza ondata”.