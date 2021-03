Cashback, arriva la conferma: c’è l’annuncio ufficiale

Cashback, annuncio importantissimo in queste ore. Arriva una notizia importante per quanto riguarda il concorso con pagamenti digitali.

E’ confermato: il cashback al massimo sarà modificato o depotenziato, ma non cancellato. Ad annunciarlo è direttamente Laura Castelli, viceministra dell’Economia, intervenuta ai microfoni Radio 24. La referente politica, infatti, ha assolutamente escluso la possibilità di un’interruzione improvvisa e immediata come alcune fonti avevano fatto temere.

Cashback, conferme ufficiali: non sarà cancellato

Nessun dietrofront quindi, ma appena delle modifiche per andare incontro a tutti e soprattutto contenere i furbetti che ne hanno pensato di ogni in questi primi mesi. “Nessuno parla di farlo saltare”, ha assicurato la donna. Una notizia che fa tirare un forte sospiro di sollievo per chi, in questi primi mesi dopo la sperimentazione natalizia, ha invece agito nella più totale trasparenza suddividendo al massimo la spesa su più giorni.

A dar manforte alla Castelli, inoltre, è stata anche la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra. L’ex ministro non solo ha confermato la conferma del concorso, ma ha annunciato anche interventi per tutti coloro che hanno giocato sporco finora: “E’ in corso una grande attività di monitoraggio da parte di Pago PA, al fine di individuare tutte le operazioni anomale come i molteplici interventi presso uno stesso distributore di benzina. Queste persone sono passibili di esclusione dal programma”.