Calciomercato Milan | Si guarda con molta attenzione al campione del Real Madrid che vuole andare via a fine stagione

Secondo quanto riferito da Cadena Cope, Lucas Vazquez avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione e dunque non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. Tra gli estimatori dello spagnolo ci sarebbe il Milan che sulla fascia destra vuole fare il salto di qualità ed avere un elemento dall’esperienza internazionale. Per le ambizioni attuali dei rossoneri, infatti, Samu Castillejo non è ritenuto adatto per fare il titolare ed anch’egli partirà a parametro zero. Un altro profilo monitorato da Maldini e Massara è quello di Thauvin del Marsiglia.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, affare più complicato: è “colpa” dell’Inter

Calciomercato Milan, si tenta il riscatto di Tomori

Il Milan è rimasto molto colpito dalle prime partite disputate da Fikayo Tomori, centrale 23enne arrivato in prestito dal Chelsea, e Maldini ha già annunciato che la società proverà a riscattarlo. I 28 milioni pattuiti con il Chelsea sono comunque ritenuti davvero troppi e nelle prossime settimane sono in programma degli incontri per trattare uno sconto sul prezzo.

LEGGI ANCHE—> Milan-Udinese 1-1: highlights, voti e tabellino

Qualora i rossoneri non dovessero riuscire a riscattare Tomori, prenderà un altro calciatore in estate per rimpolpare il pacchetto difensivo. In Serie A piacciono particolarmente Erlic dello Spezia e Milenkovic della Fiorentina. Il primo, che sta disputando una gran stagione, costa circa 10 milioni. Per il secondo, invece, la Fiorentina chiede 35 milioni di euro. Si monitora anche la situazione legata a Tomiyasu del Bologna ed a Kristoffer Ajer del Celtic.