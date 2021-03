Anticipazioni Uomini e Donne, sorpresa Tina: fan increduli per quello che sta accadendo proprio in queste ore.

Cresce l’attesa per la puntata odierna di Uomini e Donne, che si preannuncia come sempre incandescente. Nella registrazione dello scorso 24 febbraio, che andrà in onda a breve, fa discutere soprattutto l’assenza in studio di Tina Cipollari: la 55enne originaria di Viterbo continua a regalare spettacolo nei suoi siparietti con Gemma Galgani e, dunque, l’assenza odierna lascerà basiti i tantissimi fan del celebre programma di canale 5. In ogni caso, però, non mancheranno le sorprese.

Riflettori puntati, poi, sulla nuova tronista Samantha che non vive un momento felicissimo con Armando Incarnato e con altri corteggiatori, con cui c’è stato più di un battibecco. Da tenere d’occhio, infine, gli uomini che potrebbero rendersi protagonisti di una curiosa sfilata: nello specifico parliamo dei vari Riccardo, Armando, Biagio, Alessandro, Luca, Roberto e gli altri. Puntata anche oggi imperdibile che, come sempre, promette un grandissimo spettacolo.