Alessandro Cattelan, annuncio bomba per il conduttore

Alessandro Cattelan, c’è un clamoroso colpo di scena. La notizia fa impazzire tutti i fan del conduttore e non solo.

Colpo di scena nel mondo dello spettacolo: Alessandro Cattelan starebbe per passare alla Rai. L’emittente nazionale, attualmente impegnata con Sanremo partito col botto, avrebbe infatti calato un colpo straordinario assicurandosi l’amato conduttore costretto quindi a lasciare Sky.

Alessandro Cattelan, che bomba: sbarco in Rai?

A lanciare in anteprima la notizia è Dagospia. Secondo quanto riferito, il passaggio avverrebbe però in vista della prossima stagione 2021/22. A spingere particolarmente per il suo arrivo sarebbe stato Fabrizio Salini, nonché amministratore delegato della Rai e grandissimo stimatore del 40enne di Tortona, che avrebbe portato avanti una trattativa tutt’ora in teoria segreta.

A portare alla fumata bianca – svela sempre il giornale – ci sarebbero state altre due figure fondamentali: da una parte il produttore Lorenzo Mieli, dall’altro Marta Donà nelle vesti di manager ufficiale dello stesso Cattelan. All’ex volto di X Factor verrebbe affidato un programma in prima serata tutto da scoprire. Prove generali – dice qualcuno – in vista di un futuro Sanremo da protagonista…