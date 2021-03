Serie A, ufficiale il recupero di Juventus-Napoli: data e orario del big match. Aurelio De Laurentiis aveva chiesto proprio ieri un ulteriore rinvio alla Lega

Il big match tra Juventus e Napoli ha finalmente una data ufficiale. Dopo il rinvio del 4 ottobre 2020, la sfida era rimasta vacante sul calendario. Gli impegni europei delle due compagini avevano reso impossibile trovare un giorno prima di maggio. L’eliminazione dei partenopei in Europa League contro il Granada ha agevolato la Lega, riuscendo a individuare uno spiraglio. La gara valida per la 3a giornata della Serie A si disputerà ufficialmente mercoledì 17 marzo alle 18.45 all’Allianz Stadium. A comunicarlo è stata la Lega con un comunicato pochi minuti fa. Il rinvio era stato sancito dal Collegio di Garanzia del Coni dopo il ricorso del Napoli che aveva perso inizialmente 0-3 a tavolino. La decisione della Asl di bloccare la partenza per Torino è stata riconosciuta come valida, nonostante il protocollo, per richiedere la disputa del match.

Il presidente De Laurentiis, proprio ieri, aveva chiesto di individuare un’altra data visti i troppi impegni del suo Napoli. Al di là delle coppe europee, i ragazzi di Gattuso si troveranno infatti a dover affrontare la Juventus nel bel mezzo di un calendario che prevede in quei giorni prima la sfida al Milan e poi alla Roma. Un tour de force che a Castel Volturno avrebbero volentieri evitato e che invece dovranno sorbirsi.

Dal canto suo la “Vecchia Signora” ci arriverà dopo aver disputato l’incontro di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto (9 marzo) e la trasferta di Cagliari in campionato (domenica 14 marzo ore 18).