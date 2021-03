Sassuolo-Napoli 3-3: highlights, voti e tabellino

Stasera è andata in scena al Mapei Stadium la gara tra Sassuolo e Napoli: highlights, voti e tabellino del match

Sassuolo e Napoli si sono affrontate al Mapei Stadium per un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Partono meglio i padroni di casa che al 15′ impegnano Meret con un tiro di Berardi che, però, non segna. Al 22′ invece viene annullato ad Insigne un gol per fuorigioco, grazie all’ausilio del Var. Al 34′ si sblocca la gara con un’autorete di Maksimovic: il centrale ha deviato un tiro di Berardi. Non passano nemmeno cinque minuti che Zielinski, su suggerimento di Demme, trova una magia e batte Consigli. Allo scadere della prima frazione il Sassuolo trova di nuovo il vantaggio grazie ad un rigore ben battuto da Berardi. A causare il penalty un fallo di Hysaj.

Nel secondo tempo, al 58′, Mertens sfiora la traversa con un colpo di testa davvero potente. A lui risponde Berardi dopo dieci minuti: un proiettile dalla distanza si stampa, stavolta, totalmente, sulla traversa. E’ il minuto 73 quando Di Lorenzo riporta la gara in parità con un tap in vincente. Al 76′ si accende Fabian che supera un avversario e calcia in porta, ma trova uno strepitoso Consigli.

La gara si riaccende al 90′, quando viene assegnato prima un rigore al Napoli e poi al Sassuolo. Entrambi vengono realizzati, rispettivamente da Insigne e Caputo.

La classifica rimane dunque invariata per ora: il Napoli è quinto a 44 punti ed il Sassuolo ottavo con 36. Entrambi i club con una gara in meno.

Sassuolo-Napoli, voti e tabellino

MARCATORI: 34′ aut. Maksimovic (N), 38′ Zielinski (N), 45+1′ rig. Berardi (S), 72′ Di Lorenzo (N), 90′ rig. Insigne (N), 90+5′ rig. Caputo (S)

AMMONITI: 3′ Djuricic, 69′ Demme, 77′ Ghoulam, 79′ Marlon

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 5.5 (73′ Toljan 6), Marlon 5,5, G. Ferrari 6, Rogerio 6; Maxime Lopez 5,5 (85′ Haraslin sv), Locatelli 7; Berardi 7,5 (85 Oddei sv), Defrel 6 (78′ Traorè sv), Djuricic 6 (85 Obiang sv); Caputo 7.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6, Maksimovic 4,5 (86′ Manolas 5), Hysaj 5 (73′ Ghoulam 6,5); Fabian Ruiz 5, Demme 6 (73′ Bakayoko 6); Politano 5,5, Zielinski 6,5 (86′ Lobotka sv), Insigne 7,5; Mertens 5,5 (67′ Elmas 6).

<<<GUARDA GLI HIGHLIGHT DI SASSUOLO-NAPOLI>>>