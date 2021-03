Sanremo 2021, scaletta seconda serata: ospiti d’eccezione

La 71esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata ieri, martedì 2 marzo. La scaletta della seconda serata della kermesse.

Il buio totale e le voci di Amadeus e Fiorello. Così si apre la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quando le luci illuminano il palco dell’Ariston il direttore artistico si fa il segno della croce prima di scendere la mitica scala. Subito dopo legge le ultime righe di una lettera scritta al direttore di un giornale dove spiega il senso di questo Festival. “L’ho fatto con tutto me stesso, pensando a chi vive di musica, TV, spettacolo, al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala ma avrò applausi registrati e mi rincuora pensare che siano vostri, da casa”.

La prima serata è stata contrassegnata dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic, da Achille Lauro e dai 13 big. La classifica della giuria demoscopica vede in vetta Annalisa e a seguire Noemi e Fasma. Quarta posizione per Fedez e Francesca Michielin.

Sanremo 2021, scaletta seconda serata: super ospite

Questa sera sul palco dell’Ariston in ordine alfabetico si esibiranno gli altri 13 big: Bugo, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Tra le Nuove Proposte: Davide Shory, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

Gli ospiti della seconda serata saranno Laura Pausini, vincitrice ai Golden Globes con il brano “Io sì” che canterà dal vivo sul palco dell’Ariston. Oltre alla cantante di Faenza ci sarà Il Volo e Gigliola Cinquetti.