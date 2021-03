Sanremo 2021, Elodie preoccupata: l’incidente in diretta – FOTO

Un piccolo incidente in diretta a Sanremo 2021 per Elodie che prova a giustificarsi: “Io sono così”, ma Amadeus l’aiuta

Un piccolo incidente in diretta per la cantante romana Elodie presentatasi sul palco del Teatro Ariston con un meraviglioso abito rosso luccicante. Nonostante sia co-conduttrice e non una delle donne in gara, la bellissima cantante di Amici ha sfoggiato il suo abito migliore per l’occasione, ma appena superata la famosa scala, ha avuto un problema.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici scalda il cuore degli italiani: che ricordi! – FOTO



Intanto che si intratteneva col conduttore Amadeus, Elodie ha perso uno dei due orecchini che indossava, ma il conduttore di Ravenna l’ha aiutata subito a riprenderlo. “Sono così, faccio sempre questo”, così ha provato a giustificare il gesto maldestro la giovane e talentosa cantante che, emozionatissima, ha già fatto parlare tanto di sé sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2021, Elodie meravigliosa in abito rosso

Per la prima serata da co-conduttrice di Sanremo 2021, al fianco di Amadeus e Fiorello, Elodie doveva far fronte alla co-conduttrice di ieri che si è dimostrata talentosa, brillante e bellissima: Matilda De Angelis. Con l’abito con cui è scesa in campo, la cantante di Amici ha fatto impazzire il pubblico da casa, vestita di rosso e con uno spacco da capogiro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Renga, ammissione inaspettata: “È terrificante”



Il primo abito indossato stasera, di Elodie, è disegnato appositamente per lei da Donatella Versace. In questo Sanremo 2021, la stilista calabrese ha già vestito anche Fedez e tutta la sua famiglia per l’occasione.