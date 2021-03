Samsung annuncia tutte le novità per il 2021: ecco cosa arriverà

Con un evento in streaming, Samsung ha annunciato tutte le principali novità in arrivo nel 2021. Ecco cosa arriverà

Nella giornata di ieri, l’azienda sudcoreana Samsung ha annunciato in diretta streaming tutte le novità in arrivo nel 2021 per ciò che riguarda televisori e schermi di ultima generazione. Il colosso hi tech si prepara a stupire ancora una volta tutti, con nuovi packaging che vogliono dare una mano all’ambiente con l’uso di energia sostenibile e telecomandi solari.

“Siamo fieri della ricerca di innovazione che caratterizza Samsung. Vogliamo migliorare il quotidiano dei nostri consumatori, che negli ultimi mesi hanno fatto dei nostri accessori una necessità” spiega Bruno Marnati, il Vice Previsent della divisione Audio Video di Samsung Italia. “Continueremo a ridefinire il ruolo dei TV in base alle esigenze dei nostri consumatori“.

Samsung, tutte le novità in arrivo nel 2021

Tante nuove tecnologie in arrivo nel 2021, per rendere l’esperienza di intrattenimento ancor più completa ed accattivante. Tra le novità presentate in diretta streaming, c’è la nuovissima tecnologia MicroLed, su cui Samsung punterà tutto nel 2021. Una nuova linea di TV che vanno dai 99 ai 110 pollici uscirà in primavera, senza cornici e con neri di qualità altissima.

Altra grossa novità il Neo QLed. Nuova tecnologia in grado di sfruttare a pieno il 4K a 120 fotogrammi al secondo con risposta da 5,8ms, promette esperienze migliori per ciò che riguarda il gaming, videochiamate e così via.

Spazio anche alle nuove frontiere, con lo sbarco sul mercato del Lifestyle TV. Si tratta di una gamma progettata su misura per ogni consumatore, sia dentro che fuori casa. Tra The Frame, The Premiere e The Terrace gli schermi diventeranno delle vere e proprio opere d’arte e d’arredo.