Roma, 16enne morto dopo un inseguimento: fermato un 44enne

Roma choc, morto un 16enne durante un inseguimento. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo. Ecco quanto ricostruito.

Morto a seguito di un inseguimento. E’ stato questo il triste destino di un ragazzino di appena 16 anni, lo scorso 26 febbraio, al parco della Madonnetta di Acilia alla periferia Sud di Roma. Oggi, a distanza di una settimana, è stato fermato un 44enne che inseguiva l’adolescente in quel pomeriggio e da cui è appunto nato il malore del ragazzo.

Roma, 16nne morto per un inseguimento: fermato un senzatetto

L’uomo fermato è un 44enne romeno senzatetto. Secondo quanto raccontato alle forze dell’ordine, il gruppetto in cui c’era anche il 16enne gli davano fastidio così quella sera ha deciso di rincorrerli con una mazza di ferro ma senza toccarli. L’intento, a sua detta, era solo quello di intimorirli. L’oggetto usato come arma è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato.