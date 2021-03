Regina Elisabetta da esempio: che gesto nonostante il ricovero del marito

La Regina Elisabetta continua ad essere un esempio per tutto il popolo britannico. Nonostante il ricovero del marito continuano i doveri Reali.

Ancora una volta la Regina Elisabetta detta la strada per l’intero popolo inglese. Negli ultimi giorni abbiamo visto come la Famiglia Reale si sia stretta intorno al principe Filippo. Infatti al momento, il principe è ricoverato all’ospedale St. Batholomew ma le sue condizioni non hanno fermato Elisabetta che continua con i propri doveri Reali. Così negli ultimi giorni il volto principale del Regno Unito si è mostrata sorridente e libera da ogni pensiero.

Un momento super impegnato per la Regina, che solamente nella gioranta di ieri si è impegnata in una video-conferenzaq in cui ha scherzato con i capi di stato dell’Australia. Mentre poi dinanzi alla stampa, ha spiegato come è stato vaccinarsi. Su Twitter, il capo dello Staff Reale, il generale Sir Mark Carleton-Smith, ha affermato: “Da Buckingham Palace, la Regina mostra il massimo della calma e continua con i doveri presidenziali, nonostante la malattia di Filippo“.

🇦🇺 The Queen held a meeting last week with the Governor of South Australia, His Excellency the Hon. Hieu Van Le and @marshall_steven, the Premier of South Australia.

🎥 HM was briefed on the region’s Covid-19 response and the rollout of the vaccination to frontline workers. pic.twitter.com/skaEePlMHF

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 1, 2021