Matias Almeyda, lutto terribile dall’Argentina. Arriva un drammatico annuncio sui social.

Lutto per l’ex centrocampista Matias Almeyda: il padre è morto di Covid-19. L’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia aveva entrambi i genitori attualmente in ospedale proprio a causa dell’infezione. Ma mentre la donna è riuscita man mano ad uscirne sempre meglio, per l’uomo ci sono stati drastici peggioramenti.

Matias Almeyda, notizia drammatica: papà morto di Covid

Ed è stata proprio la consorte ad annunciare la terribile notizia via social: “Mentre sono nel letto dell’ospedale per riprendermi dal coronavirus, mio marito Óscar Almeyda è morto. Abbiamo passato una vita intera insieme e oggi non posso salutarlo come vorrei. Sono devastata, vorrei stare con tutta la mia famiglia, ma non posso. Oscar sarai sempre nel mio cuore”.