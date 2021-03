L’Isola dei Famosi 2021, concorrente non parte più: c’è l’annuncio – FOTO

Un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 non parte più: poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale. Ecco il motivo della clamorosa scelta

Ancora poco meno di due settimane, e finalmente inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. I concorrenti stanno venendo annunciati giorno dopo giorno e, a partire da lunedì 15 marzo, sbarcheranno in Honduras per partecipare al reality show. Al timone ci sarà Ilary Blasi, nuovamente alla conduzione dello show in onda su Canale 5.

Iniziano però già ad insorgere i primi problemi relativi ai concorrenti annunciati. Poco fa, la pagina Twitter ufficiale ha annunciato che Carolina Stramare non partirà per l'Honduras. Una scelta comunicata in poche righe, dove non vengono approfonditi i motivi del forfait. "Sopraggiunti problemi familiari" si legge nel post dedicato.

L’Isola dei Famosi 2021, Carolina Stramare non parte: c’è l’annuncio

Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi. #Isola pic.twitter.com/ASammVjH61 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 3, 2021

Come un fulmine a ciel sereno, iniziano i primi problemi per L’Isola dei Famosi 2021. Il reality show partirà ufficialmente il prossimo 15 marzo 2021, ma c’è già chi ha dato forfait e non farà parte dell’avventura in Honduras. “Carolina Stramare non partirà, sono sopraggiunti problemi familiari che le impediscono la serenità necessaria per affrontare il reality show” si legge nel post ufficiale pubblicato tramite l’account Twitter.

Miss Italia 2019 sarebbe stata una new entry per il mondo della televisione. Mai prima d’ora aveva infatti partecipato ad un programma di questo tipo. Appuntamento rimandato? Le possibilità ci sono, visto che i suoi fan erano già impazienti nel vederla interfacciassi con una realtà del tutto nuova.