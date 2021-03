Covid, Ilaria Capua elogia i vaccini: “E’ un miracolo, siamo alla svolta”

La scienziata Ilaria Capua torna sull’efficacia dei vaccini e sul loro effetto sulla line contagi Covid. Andiamo a vedere la sua proieizione per il futuro.

L’Italia si trova ad affrontare adesso la terza ondata di casi Covid, con la scienziata esperta Ilaria Capua che ha dimostrato come i vaccini siano l’unica via di uscita. Dopo aver evitato l’aumento dei casi nel periodo natalizio, adesso l’Italia si trova ad affrontare le varianti, una situazione delicata, con il paese che prova a non ripetere gli stessi errori del passato. Fortunatamente adesso contro al virus abbiamo un’arma importantissima: il vaccino. I virologi ed i ricercatori hanno dimostrato come il siero sia efficace contro la variante inglese e come gli anticorpi del vaccino siano potenti contro la variante inglese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Governo, Di Battista: “Tornare al M5s? No, nemmeno con Conte”

Così la direttrice dell’UF One Health Center ha descritto il momento che stiamo vivendo. Per la Capua infatti stiamo assistendo al miracolo dei vaccini, una svolta contro l’epidemia. Infatti nei paesi in cui la campagna vaccinale va alla grande (Israele, Gran Bretagna e Usa) sono crollati i dati su morti e contagi. Andiamo quindi a vedere le parole della scienziata italiana, durante la sua ultima intervista.

Covid, Ilaria Capua sui vaccini: “Sta succedendo quello che immaginavamo”

Durante la sua ultima uscita pubblica, Ilaria Capua afferma che con il diffondersi della variante inglese sta succedendo quello che tutti si aspettavano. Ma fortunatamente stanno arrivando anche bellissime notizie grazie al vaccino. Infatti proprio i virologi possono testimoniare l’efficaicia dei sieri approvati dalle varie Agenzie del Farmaco. C’è stato un crollo dei decessi in Gran Bretagna, Usa e Israele, ma anche in Italia dove la campagna vaccinale va a rilento sono crollati i ricoveri.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Scuola, si va verso chiusura in zona rossa: la direttiva nel nuovo Dpcm

Le affermazioni sono arrivate durante la trasmissione “Di Martedì” su La7. Infatti la scienziata ha affermato che è il momento di stringere i denti per un altro paio di mesi. Solo continuando la campagna vaccinale ed una volta vaccinati tutti gli anziani, ospedali si svuoteranno e la vita potrà ripartire. Infatti al momento possiamo solamente tenere a bada le varianti del covid e limitare il contagio. Capua ha poi concluso: “Noi dobbiamo solo continuare a comportarci come ci comportavamo prima. Il virus per sopravvivere si ‘camuffa’ con piccoli cambiamenti“.