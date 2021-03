Calciomercato, panchina di Serie A per Allegri: le ultimissime sul futuro dell’ex allenatore di Milan e Juventus.

Dopo l’addio di due anni fa alla Juventus è stato accostato ad alcune delle principali compagini europee, ma alla fine il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere targato ancora Serie A. Il tecnico originario di Livorno, infatti, è un vecchio pallino della dirigenza della Roma che starebbe pensando di affidargli proprio la panchina giallorssa in caso di separazione da Fonseca. Ma non è finita qui: attenzione anche al Napoli, che già recentemente ha chiesto informazioni sul conto dell’ex allenatore di Juventus e Milan. Senza considerare che proprio a Torino Andrea Pirlo non vive un momento felicissimo e, dunque, non sono esclusi colpi di scena a fine stagione.

Futuro Allegri, pronta una panchina di Serie A: la conferma

Al momento, dunque, la pista più calda porta direttamente in casa Roma dove la conferma di Paulo Fonseca appare sempre più in bilico. La dirigenza giallorossa non ha mai nascosto il proprio interesse e la grande stima nei confronti di Allegri e avrebbe ormai deciso di affondare il colpo in estate. Il 53enne toscano, dal canto suo, non avrebbe alcun tipo di problema a trasferirsi nella Capitale soprattutto in caso di progetto tecnico importante e sicure garanzie economiche. Come andrà a finire questa vicenda?