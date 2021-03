Calciomercato Juventus, colpo da quasi 30 milioni di euro: ora è ufficiale

Calciomercato Juventus, è arrivata anche l’ufficialità: i bianconeri piazzano un colpo da quasi 30 milioni di euro. I dettagli

La Juventus non sta vivendo la migliore delle sue stagioni. La vetta dista diverse lunghezze e, dopo 9 anni di trionfi in Italia, quest’anno lo scettro di campione potrebbe avere un nuovo proprietario. I bianconeri non demordono e, dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, dimostrano di crederci ancora. Intanto però, la dirigenza lavora anche al futuro.

Uno dei colpi migliori della sessione estiva bianconera è stata senza dubbio l’arrivo in prestito di Weston McKennie dallo Schalke 04. Dopo un periodo di ambientamento, ora il centrocampista statunitense è un punto fermo all’interno dello scacchiere tattico di mister Pirlo. Tanto che la società ha deciso di compiere uno sforzo importante e acquistarlo a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’acquisto di McKennie: le cifre

Weston McKennie è ufficialmente un giocatore della Juventus a titolo definitivo. Arrivato in prestito con diritto di riscatto nella sessione estiva di calciomercato dallo Schalke 04, ha convinto tutti nei suoi primi mesi di permanenza in Italia. Con una nota ufficiale, il club bianconero ha comunicato le cifre dell’affare. “Alla società tedesca andrà un corrispettivo di 18,5 milioni di euro, pagabile in 3 esercizi” è quanto reso noto dal club.

Previsti poi ulteriori bonus pari a 6,5 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni che, sommate ai 4,5 milioni per il prestito, portano ad un prezzo complessivo di quasi 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto onerosa visti i tempi, ma che la Juventus non ha esitato a pagare per tenersi stretto il colpo maggiormente riuscito dell’ultimo anno.