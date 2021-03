Calciomercato Inter, svolta Lukaku: pessime notizie per Conte. Il centravanti belga sta trascinando la squadra alla vittoria dello scudetto

Romelu Lukaku è senza dubbio l’uomo copertina dell’Inter di Antonio Conte. Da quando è sbarcato a Milano ha realizzato la bellezza di 58 gol in 82 partite, ricalcando lo scorso anno i numeri di Ronaldo del 1997/1998. In questa stagione è già a quota 24 e sta dimostrando tutto il suo valore anche come trascinatore. Un punto di riferimento per lo spogliatoio e per l’allenatore, sia in campo che fuori. Un personaggio davvero imprescindibile che i nerazzurri vogliono tenersi stretto. Qui nascono però i problemi. I problemi economico-politici di Suning stanno creando grossi grattacapi a Marotta e soci.

In attesa di trovare un nuovo partner o acquirente, ad Appiano Gentile devono fare di necessità virtù, senza poter avere un budget a disposizione. Lukaku è stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti dell’estate 2019, costato circa 80 milioni e strappato alla concorrenza della Juventus. Il Manchester United ha fissato dei paletti molto stretti sul contratto, con rate e bonus da pagare in tempi prestabiliti.

Calciomercato Inter, svolta Lukaku: il Manchester reclama un bonus non pagato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe saltato proprio una di queste scadenze, per l’esattezza un bonus inserito nell’accordo. Secondo quanto previsto, adesso si trova in una situazione di debito nei confronti dei Red Evils e ha una precisa data per ripianare l’errore. Da Manchester sta iniziando a fare pressione e, come successo con il Real Madrid per Hakimi, hanno avanzato proposte di mercato alternative.

Solskjaer gradirebbe avere in cambio Lautaro o Skriniar, come contropartite tecniche di qualità. Potrebbe al momento sembrare fanta-mercato ma qualora anche la prossima rata non venisse onorata, il Manchester potrebbe avanzare la proposta con forza. Da quanto fanno sapere da Milano la situazione è sotto controllo, ma le difficoltà economiche restano e Conte inizia a tremare.