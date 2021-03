Antonella Clerici scalda il cuore degli italiani: che ricordi! – FOTO

La conduttrice Antonella Clerici, con un post sul proprio profilo Instagram, ha scaldato i cuori dei suoi milioni di fan

Nel 2010 fu Antonella Clerici ad essere alla conduzione del Festival di Sanremo che quest’anno è andato in onda con la prima serata ieri, 2 marzo. La conduttrice ha voluto scaldare i cuori dei suoi fan postando una raccolta di immagini di alcuni dei suoi abiti migliori, sfoggiati nel corso delle cinque serate. “C’era una volta… alcuni dei miei abiti di #Sanremo 👗 w il festival sempre❤️”, questo il messaggio a corredo del nostalgico post.

Antonella Clerici, un sunto del suo Festival di Sanremo

Antonella Clerici, che l’anno scorso è stata co-conduttrice per una sera del Festival, ne ha condotto uno solo e nel 2010. Nel 2005, invece, insieme alla Felini, affiancò Paolo Bonolis.

Il sessantesimo Festival, svoltosi tra il 16 ed il 20 febbraio 2010, vide la Clerici come quarta donna alla conduzione dopo la Goggi, la Carrà e Simona Ventura. A vincere, tra i big in gara, fu Valerio Scanu con “Per tutte le volte che…”, mentre, tra le proteste del pubblico, fu secondo il trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con il brano “Italia”. Terzo, invece, Mengoni con “Credimi ancora”. Fu Tony Maiello a vincere tra le nuove proposte con “Il linguaggio della resa”. Il Festival, in termini di share, collezionò una media di 10.924.000 di telespettatori a sera.

