Whatsapp, a breve non sarà utilizzabile su alcuni smartphone: la lista

Whatsapp a breve non sarà più utilizzabile su alcuni smartphone ritenuti ormai troppo obsoleti: la lista completa

Whatsapp è in continuo aggiornamento da parte degli sviluppatori che mensilmente rilasciano novità sulla beta e molte di queste si traducono in realtà. Proprio per questo, d’altro canto si aggiorna continuamente la lista degli smartphone che diventano obsoleti e su cui, quindi, non è più compatibile l’app di messaggistica istantanea.

Prossimamente non potranno più utilizzare Whatsapp modelli come l’iPhone 4, il Galaxy S2, l’Huawei Ascend P1 ed altri.

La lista completa:

iPhone 4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Xperia Z1

HTC One M7

Motorola Moto X

Xiaomi Mi 3

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend P1 s

Whatsapp, il 15 maggio si avvicina: bisogna accettare i termini di servizio

Il 15 maggio si avvicina sempre più, ovvero il giorno in cui gli utenti dovranno accettare i termini di servizio nuovi di Whatsapp per continuare ad utilizzare l’app. Inizialmente la data era fissata all’8 febbraio, ma poi a seguito delle polemiche e del caos scatenatosi intorno a questo tema, l’azienda ha deciso di rimandare il tutto.

In questi mesi, però, si sta facendo di tutto per permettere alle persone di avere più chiari tutti i cambiamenti dell’app. Gli sviluppatori hanno a più riprese rassicurato gli utenti sull’utilizzo dei propri dati e delle conversazioni. Queste ultime restano protette dalla crittografia end-to-end e saranno quindi illeggibili da Whatsapp e da terze parti. Le chat con gli account business invece permetteranno alle aziende di raccogliere alcune informazioni a scopi di profilazione, ma saranno contrassegnate da un’icona per essere riconoscibili. In questo modo, l’utente, cosciente di ciò, potrà interrompere la conversazione in qualsiasi momento.